Mit viel Emotionen und für den guten Zweck

Ein Abend, viele Künstler und gleich zweimal Unterstützung für den guten Zweck: Als letzte Veranstaltung im Rahmen des 125-jährigen Vereinsbestehens veranstaltete der SV Unter-Flockenbach (SVU) ein großes Benefizkonzert im Bürgerhaus. Die Einnahmen und Erlöse des Konzerts sind für zwei Institutionen aus der Region vorgesehen: zum einen für den Verein Wir DABEI!, dessen Vorstandsmitglied Petra Döring am Sonntagabend auch anwesend war und die Ziele des Vereins erläuterte. Der Verein hilft Menschen mit Behinderung dabei, ihren Platz in der Gesellschaft zu finden, und baut Brücken zwischen Menschen mit und ohne Behinderung. Der andere Teil geht an den Wünschewagen des Arbeiter-Samariter-Bundes, der auch mit drei führenden Akteuren aus Mannheim ins Bürgerhaus gekommen war. Seit Jahren erfüllt das rein ehrenamtlich getragene Projekt schwerstkranken Menschen einen besonderen Herzenswunsch und fährt sie gemeinsam mit ihren Familien und Freunden noch einmal an ihren Lieblingsort.

Das Bürgerhaus war sehr gut besucht. Die Besucher erwartete ein abwechslungsreiches und buntes Programm, das Martin Böhm, stellvertretender Vorsitzender des SVU, in unzähligen Stunden zusammengestellt hat. Er schaffte es, zu diesem besonderen Abend über 20 Musiker im Bürgerhaus zu begrüßen. Und er selbst führte den ganzen Abend musikalisch durch das Benefizkonzert.

Abwechslungsreich und emotional

Bereits die Eröffnung mit allen Musikern ließ erahnen, wie abwechslungsreich und emotional der Abend werden sollte. Alle Musiker begrüßten die Besucher mit dem Weihnachtslied „Tochter Zion“. Die Moderation des Abends oblag dem Vorstandsmitglied des SVU Rana Nag. In liebevoller, unterhaltsamer und charmanter Art führte er durch das Programm. Er gab nicht nur Informationen zu den Spendenempfängern, sondern auch zu den einzelnen Liedtiteln. Den Mittelpunkt des Abends, der sich über vier Stunden erstreckte, jedoch zu keiner Zeit langatmig war, bildeten die Künstler, die eine einzigartige Atmosphäre zwischen ihnen und dem Publikum schafften.

Gleich zu Anfang wurde es feierlich, als Böhm den Song von Elton John „Can You Feel The Love Tonight“ aus dem Musical „König der Löwen“ interpretierte. Anschließend trug Roberto Moreno spanische Lieder vor. „Solamente una Vez“ von Luis Miguel beschreibt eine einzigartige Liebe. Das fröhliche Weihnachtslied „Feliz Navidad“ ließ die Zuschauer begeistert mitklatschen. Feierlich ging es mit Manfred Karl, dem vielfältigen Musiker aus Gorxheimertal, weiter. Er interpretierte das Lied „Nessaja“ von Peter Maffay und sang traditionelle Weihnachtslieder wie beispielsweise „O du fröhliche“ und „Alle Jahre wieder“, bei denen die Zuschauer miteinstimmten. Etwas moderner wurde es dann mit Christoph Tischmeyer, der mit dem Song „Back For Good“ von „Take That“ in den Abend startete. Außerdem sang er das Lied „The Great Pretender“ von „Queen“-Sänger Freddie Mercury oder auch den traditionellen Song „White Christmas“ von Bing Crosby .

Bühne frei für den Nachwuchs

Böhm war sehr froh, dass er neben Profimusikern auch Nachwuchssängerinnen aus Gorxheimertal für diesen besonderen Abend begeistern konnte: So kamen Anna-Lena Schmitt und Jasmin Rech auf die Bühne des Bürgerhauses. Schmitt sang „Hallelujah“ von Leonard Cohen und gemeinsam mit Rech sang sie „Happy Xmas“ von John Lennon und Yoko Ono. Ein sehr aktueller Song, bei dem es darum geht, dass die Kriege auf dieser Erde endlich beendet werden.

Anschließend trat Helmut Wehe, ein langjähriger Wegbegleiter für die musikalischen Aktivitäten von Böhm, von der Sandy-Showband auf. Er interpretierte „What A Wonderful World“ von Louis Armstrong – und das mit originalgetreuer Reibeisenstimme. Anschließend sang er Titel von Eros Ramazzotti.

Feierlich wurde es dann mit Gerold Hassel, dem Bariton aus Gorxheimertal vom MGV Liederkranz Trösel. Er sang „Christrose“, „Suliko“ und „Maria“ aus dem Musical „West Side Story“. Im zweiten Teil des Abends trug er zudem „Eine weiße Birke“ und als Zugabe „Ol’ Man River“ vor.

Frauenchor mit „Engelsstimmen“

Ein großer Höhepunkt war der Auftritt des Frauenchors Salto Vocale des MGV Sängervereinigung Rippenweier unter der Leitung von Melanie Jungmann-Stach. Elf Damen sangen a cappella so tolle und festliche Lieder, dass sogar Moderator Nag von „Engelsstimmen“ sprach. Der letzte Höhepunkt vor der Pause war der Auftritt von Andy Brabandt. Er sang das französische Liebeslied „La Maladie d’amour“. Von einer unerfüllten Liebe ausgehend, konnte das Publikum den Herzschmerz mitverfolgen. Freundlicher wurde es dann mit dem großen „Wham!“-Klassiker „Last Christmas“. Gemeinsam mit Sibylle Trost trug er dann im Duett den schönen Song „Shallow“ von Lady Gaga und Bradley Cooper aus dem Film „ A Star Is Born“ vor. Mit viel Applaus für die Künstler wurde die Pause eingeläutet.

Foto: Marco Schilling Foto: Marco Schilling Foto: Marco Schilling Rana Nag, Vorstandsmitglied des SVU, führte als Moderator durch den abwechslungsreichen Abend. Gerold Hassel aus Gorxheimertal beteiligte sich mit mehreren Beiträgen. Roberto Moreno trug spanische Lieder vor.

Der zweite Teil

Der zweite Teil des Benefizkonzerts, das der SV Unter-Flockenbach (SVU) im Bürgerhaus veranstaltete, begann besinnlich: Markus Weber aus Weinheim interpretierte zwei Weihnachtsmärchen im örtlichen Dialekt – und das angepasst auf die lokalen Gegebenheiten. So las er die Märchen „Rotkäppchen“ und „Sterntaler“ vor. Viele darin erwähnte Orte liegen zwischen Weinheim und Gorxheimertal, beispielsweise im Schlosspark oder im Stadtteil Müll, sodass die Zuschauer gespannt den Märchen lauschten.

Einen besonderen Höhepunkt in musikalischer Form bildete der Auftritt des überregional bekannten Geigers Stefan Krznaric, der die Zuschauer in die Welt der Violine entführte. Er spielte Stücke aus Vivaldis „Die vier Jahreszeiten“, nämlich den Sommer und den Winter, sowie weitere feierliche Stücke. Die Zuschauer waren fasziniert von der musikalischen Kunst von Krznaric. Als Höhepunkt für den guten Zweck verkaufte er außerdem 50 CDs an die Zuschauer und spendete den Erlös.

Vom MGV Viernheim war Walter Wohlfahrt zu Gast. Mit seiner einzigartigen Stimme sang er die Weihnachtslieder „Rose“ und „Winter Wonderland“. Auch Wohlfahrt ist seit vielen Jahren in verschiedenen Besetzungen zu Gast in Gorxheimertal. Für die leider erkrankte Claudia Lindner sprang spontan Astrid Tischmeyer ein. Obwohl sie nur eine sehr kurze Vorbereitungszeit hatte, sang sie die beiden Lieder „ Hold My Hand“ von Lady Gaga und „I Will Always Love You“ von Whitney Houston – Standing Ovations waren die Belohnung.

In die Welt des Soprans

Ein weiterer Höhepunkt war der Auftritt von Susanne Hofmann-Rettig, die direkt im Anschluss an eine Vorstellung aus dem Nationaltheater Mannheim angereist war. Sie entführte die Zuschauer mit ihrer kraftvollen Stimme in die Welt des Soprans mit den Liedern „Wenn ich ein Glöcklein wäre“ und „Ave Maria“. Musikalisch überragend war auch der Auftritt von Peter Beckenbach mit seinem Sohn Tom Beckenbach. Peter im Gesang und Tom an der Gitarre interpretierten die Lieder „Angels“ von Robbie Williams und „Bohemian Rhapsody“ von der Band „Queen“. Der Song „Bohemian Rhapsody“ beschreibt die Welt der Künstler in einer Zeit, in der diese Künstler noch nicht anerkannt waren. Anders als die Künstler, die im Bürgerhaus zu Gast waren, so Moderator Nag.

Vor dem Finale trat eine weitere Nachwuchssängerin und ein Eigengewächs des SVU auf. Lena Wohland sang mit ihrer schönen Stimme die Lieder „Let It Snow“, „All I Want For Christmas“ von Mariah Carey und zum Schluss „Stille Nacht“. Die Zugabe und den Abschlusssong „My Way“ von Frank Sinatra sang dann Martin Böhm gemeinsam mit Astrid Tischmeyer. Neben den einzelnen Interpreten zeigten auch die Vollblutmusiker der Band ihr Können an diesem Abend: Von Martin Böhm am Piano, Christoph Tischmeyer an Saxophon und Querflöte, Frank Heckmann an der Trompete und Jan Baucik am Schlagzeug wurden alle Lieder live begleitet.

Alle gemeinsam auf der Bühne

Die Zuschauer wollten noch mehr – sodass Moderator Nag alle Künstler noch einmal auf die Bühne bat, um einen wohlverdienten Schlussapplaus in Empfang zu nehmen. Die Resonanz auf das Benefizkonzert war überwältigend und alle Beteiligten sind sich einig, dass so eine Veranstaltung wiederholt werden muss, teilt der SVU mit. Zahlreiche Spenden wurden direkt vor Ort in einer Spendenbox zusätzlich gesammelt. Die Firma Pfenning Logistics aus Heddesheim trug direkt an dem Abend 2000 Euro an Spenden für den guten Zweck bei. Sobald alle Spenden zusammengetragen sind, werden sie an die Empfänger – den Verein Wir DABEI! und den Wünschewagen des Arbeiter-Samariter-Bundes – in Form einer Feierstunde überreicht.