Ein besonderer Abend

Die Bürger der Gemeinde Gorxheimertal haben am 8. Oktober einen neuen Bürgermeister gewählt, dessen Amtsperiode am 1. Januar 2024 beginnt. Die Einführung, Verpflichtung und Ernennung von Frank Kohl zum neu gewählten Bürgermeister von Gorxheimertal erfolgt im Rahmen einer öffentlichen Sitzung der Gemeindevertretung. Diese findet statt am Freitag, 15. Dezember, um 18 Uhr im Bürgerhaus der Gemeinde Gorxheimertal, Siedlungsstraße 52. Im Rahmen dieser Sitzung erfolgt ebenfalls die Verabschiedung von Bürgermeister Uwe Spitzer, der nach 24-jähriger Tätigkeit zum 31. Dezember 2023 aus dem Amt des Bürgermeisters ausscheiden wird.