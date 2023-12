Anja Knapp folgt auf Frank Kohl

Gorxheimertal. Mit dem 1. Januar beginnt in Gorxheimertal politisch eine neue Zeitrechnung. Denn dann ist nach 24 Jahren die Ära Uwe Spitzers als Bürgermeister beendet. Mit dem Einzug Frank Kohls ins Rathaus als dessen Nachfolger gibt es eine weitere Zäsur: Nach 26 Jahren wird der 46-Jährige kein Gemeindevertreter mehr sein – und das bringt das Personalkarussell im Gremium und in der SPD-Fraktion in Schwung.

Rückblick: Der 8. Oktober hat die Weichen für die Zukunft Gorxheimertals gestellt. Frank Kohl wurde mit 65 Prozent der Stimmen zum neuen Rathauschef der Gemeinde gewählt. Das wirkt sich nun auf die Gemeindevertretung aus. Denn als Bürgermeister wird Kohl kein Teil des Gremiums mehr sein. „Gegenüber dem Gemeindewahlleiter habe ich meinen Rücktritt zum Ablauf des 31. Dezember erklärt“, gibt Kohl in einer Mitteilung des SPD-Ortsverbandes bekannt.

Thomas Winkler rückt nach

Das heißt auch, dass Kohl den Vorsitz der SPD-Fraktion abgibt. Seine Nachfolgerin als Fraktionsvorsitzende der Sozialdemokraten wird Anja Knapp. Neue Stellvertreter werden Klaus Zink und Dr. Matthias Aulenbacher. Für Kohl wird Thomas Winkler zum 1. Januar in die Gemeindevertretung nachrücken. Mit ihrem Amtsvorgänger teilt die 39-Jährige die Verbundenheit zur Natur und die Lust am Wandern. Außerdem sieht man die Mutter einer Tochter öfter auf dem Mountainbike oder mit Walking-Stecken. Ihr größtes Hobby aber ist das Reiten, und auch für Fastnacht und Kerwe kann sich Knapp begeistern. Die gelernte Bankkauffrau gehört der Gemeindevertretung seit 2021 an und besonders die Themen Familie und Kinder liegen ihr am Herzen. Zudem ist sie Mitglied im Haupt- und Finanzausschuss (HFA).