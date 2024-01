Bekannte Namen, neue Funktionen

Seit dem 1. Januar dieses Jahres hat die Gemeinde Gorxheimertal einen neuen Rathauschef: Frank Kohl. Der kommunalpolitisch erfahrene Gorxheimertaler blickt auf bereits 26 Jahre als Gemeindevertreter in seiner Heimatgemeinde zurück. Am 8. Oktober des vergangenen Jahres konnte der 46-Jährige die Bürgermeisterwahl für sich entscheiden und folgte nun zu Jahresanfang in seiner neuen Position auf Uwe Spitzer, der nach vier Amtszeiten nicht mehr zur Bürgermeisterwahl angetreten war (wir haben berichtet). Welche weiteren personellen Veränderungen in den politischen Gremien stehen nun an und wann starten die Mandatsträger in ihre erste Sitzungsrunde des neuen Jahres? Fest steht: Einige bekannte Namen sollen eine neue Funktion erhalten.