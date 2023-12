Grünes Licht für den Haushalt 2024

In dieser letzten regulären Sitzung der Gemeindevertretung für dieses Jahr war vieles anders: Nach 22 Monaten führte Klaus-Dieter Schmitt (Pro-Tal) erstmals wieder als Gemeindevertretervorsitzender durch die Sitzung am Dienstagabend. Für Bürgermeister Uwe Spitzer war es die letzte Sitzung der Gemeindevertretung überhaupt, bevor er zum Ende dieses Jahres aus dieser Tätigkeit ausscheidet und diese von Frank Kohl weitergeführt wird. Für diesen wiederum war es das letzte Mal, dass er an einer Gemeindevertretersitzung als SPD-Fraktionsvorsitzender und stellvertretender Gemeindevertretervorsitzender teilnahm.