Vom Projekt „100 wilde Bäche“ bis Straßensanierung – das ist in Gorxheimertal geplant

Gorxheimertal. Der barrierefreie Ausbau dreier Bushaltestellen in Gorxheimertal, der in dieser Woche startet, ist nur eines von vielen aktuellen Projekten auf Grundlage der Haushaltsgenehmigung 2025 und der vorhandenen Haushaltsreste aus den Vorjahren, die sich gerade in der Umsetzung befinden. Das Auftragsvolumen des barrierefreien Haltestellenbaus beträgt rund 332.000 Euro. Für den Ausbau erhält die Gemeinde einen Zuschuss in Höhe von 253.600 Euro (wir haben berichtet).