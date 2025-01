Der Glasfaserausbau in Gorxheimertal schreitet voran, und in den bisherigen Ausbaugebieten können immer mehr Grundstücke aktiv an das Netz angeschlossen werden. Der letzte größere Bauabschnitt, der die Hauptstraße und noch mehrere Seitenstraßen umfasst, soll spätestens im zweiten Quartal des Jahres beginnen.