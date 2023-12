Ausschuss empfiehlt Zustimmung zum Haushaltsentwurf 2024

Wenn es nach dem Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde Gorxheimertal geht, dann kann die Gemeindevertretung in ihrer Dezembersitzung grünes Licht für den Haushaltsentwurf 2024 geben: Einstimmig gaben die Ausschussmitglieder am Donnerstagabend im Rahmen ihrer Sitzung die Empfehlung, dem Investitionsprogramm für die Jahre 2023–2027 und der Haushaltssatzung und dem Haushaltsplan für das Jahr 2024 zuzustimmen. Die Ausschussmitglieder bedankten sich bei allen Beteiligten, die an der Haushaltsaufstellung mitgewirkt hatten. Nach dem noch ausstehenden Beschluss der Gemeindevertretung könne man im Jahr 2024 ordnungsgemäß mit dem Haushalt beginnen, so Ausschussvorsitzender Frank Kohl (SPD), der die Sitzung – ein letztes Mal – leitete.