Gorxheimertal. „Es ist eine einmalige Möglichkeit, kostengünstig ein Alarmsystem aufzubauen“, sagte Corinna Simeth (CDU) in der Sitzung des Sozial-, Umwelt- und Bauausschusses (SUB) am Dienstagabend. Sie warb um Zustimmung für die Möglichkeit, dass die Gemeinde Gorxheimertal Modellkommune im Kreis Bergstraße für ein digitales Starkregen-Frühalarmsystem werden könnte.