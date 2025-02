Wie geht es mit der Mehrzweckhalle in Gorxheimertal weiter?

Gorxheimertal. Bereits am Dienstag, 4. Februar, startet die Sitzungsrunde in Gorxheimertal, wenn der Sozial-, Umwelt- und Bauausschuss (SUB) um 19.30 Uhr tagt (wir haben berichtet). Bereits am Donnerstag, 6. Februar, wird zur Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses (HFA) der Gemeinde eingeladen. Der HFA trifft sich ebenfalls um 19.30 Uhr im Ratssaal des Rathauses und wird sich mit einer prall gefüllten Tagesordnung beschäftigen. Dabei geht es unter anderem auch um die Mehrzweckhalle in Trösel, denn die TG Jahn Trösel hat Interesse an einer möglichen Übernahme bekundet.