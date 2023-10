Wenn Skelette, Hexen und Geister in Trösel aufeinandertreffen, dann hat das einen guten Grund: Nach mehrjähriger Pause veranstaltete die TG Jahn nämlich wieder einen Halloween-Nachmittag. Jung und Alt trudelten in verschiedenen Verkleidungen am Vereinsheim ein, sodass sich Fledermäuse, Spinnen und Co. auf dem Platz versammelten. Begeistert waren alle Kinder vor allem von dem großen Dino, der durch die Menge spazierte.