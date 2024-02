Welche Reise für die Vorsitzende der TG Jahn Trösel unvergesslich war

Ob in Gummistiefeln und mit Regenschirm in den Händen oder auf dem Traktor sitzend – wer an diesem verregneten Morgen am Clubhaus der TG Jahn Trösel vorbeikommt und in ihm Licht brennen sieht, der grüßt durch das Fenster und winkt. Drinnen wuselt ein Mensch in blau-gelber Jacke von der einen Ecke zur anderen, denn „gerade haben wir das Clubhaus aus dem Winterschlaf geholt“, sagt Silvia Möller, die seit dem Jahr 2017 die Vorsitzende der TG Jahn Trösel ist. Des Vereins, der in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen feiert. Schnell wird an diesem Morgen klar: Das Clubhaus am Sportplatz ist fester Treffpunkt, die TG Jahn Trösel im Ort seit langer Zeit fest verankert. Ob Fußball, Inklusion oder Firegirls: Die Tröseler mischen mit, und das in jeder Altersstufe.