Keine Fastnachtssitzungen, aber närrisches Schützenhaus in Gorxheimertal

Gorxheimertal. Nicht nur Einheimische, sondern auch viele Gäste aus den umliegenden Gemeinden sorgten für eine vollbesetzte Hütte am Rosenmontag im Schützenhaus des SV Hubertus Trösel. Martin Böhm und seine Mitstreiter sorgten für die passende musikalische Unterhaltung in den närrisch dekorierten Räumen, was das Publikum zum Tanzen animierte.