Nieder-Liebersbach: Irish Folk Festival - ein Wochenende voller Musik und Tanz

Nieder-Liebersbach. Fans irischer Klänge und mitreißender Tanzdarbietungen dürfen sich freuen: Am Freitag, 1. August, und Samstag, 2. August, verwandelt sich das Gelände am Irish Pub „Mac Menhir“ in Nieder-Liebersbach in eine Bühne für das 17. Irish Folk Open Air Festival. Das Festival verspricht ein abwechslungsreiches Programm mit hochkarätigen Künstlern und einer mitreißenden Atmosphäre. Ob leidenschaftlicher Irish-Folk-Fan oder Neuling – das Irish Folk Open Air Festival ist längst eine Institution in der Region und verspricht ein Wochenende voller Live-Musik, irischer Lebensfreude und uriger Pub-Stimmung. Und: Der Vorverkauf hat bereits begonnen.