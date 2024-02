Kunterbunte Feier in Trösel

Nicht nur Einheimische, sondern auch viele Gäste von außerhalb sorgten für eine volle Hütte am Rosenmontag im Schützenhaus des SV Hubertus Trösel. Martin Böhm und seine Mitstreiter sorgten für die musikalische Unterhaltung in den närrisch dekorierten Räumen.

Die Oberflockenbacher Frauen traten als Abordnung des Vatikans auf und sorgten mit dem Lied „Die Glocken von Rom“ für den ersten Höhepunkt des Abends. Regina O’Brien zog in ihrer Büttenrede über die Männer her, und Gerhard Schneider aus Viernheim gab wie im vergangenen Jahr eine Parodie als „Andreas Gabalier“ zum Besten. Nicole Schmitt und Sieglinde Lammer traten als zwei ältere Damen in die Bütt und boten so in ihrem Zwiegespräch allerlei Unterhaltung.