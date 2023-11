Abwassergebühren in Gorxheimertal steigen durch Neukalkulation

Der Gebührensatz für Schmutzwasser wird in der Gemeinde Gorxheimertal ab dem kommenden Jahr von bisher 2,50 Euro pro Kubikmeter auf dann 2,69 Euro pro Kubikmeter steigen, also um 0,19 Euro pro Kubikmeter. Der Gebührensatz für Niederschlagswasser wird von derzeit 0,73 Euro pro Quadratmeter auf dann 0,87 Euro pro Quadratmeter angehoben, also um 0,14 Euro pro Quadratmeter. Das entschieden die Gemeindevertreter einstimmig bei ihrer jüngsten Sitzung im Saal des Rathauses.