Das Parken bleibt ein sensibles Thema

In Sachen der Einführung einer Dorf-App sowie der Einrichtung von Trinkwasserbrunnen in der Gemeinde Gorxheimertal waren sich die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses (HFA) der Gemeinde Gorxheimertal darüber einig, sich der Empfehlung des Gemeindevorstands und des Sozial-, Umwelt- und Bauausschusses (SUB) anzuschließen (wir haben berichtet): Der HFA empfahl in seiner Sitzung am Donnerstagabend demnach einstimmig bei einer Enthaltung, im Zuge der Neugestaltung der Gemeindehomepage, die für das Jahr 2024 angesetzt ist, zu prüfen, inwieweit eine Dorf-App in die gesamte Systematik eingebunden werden kann.