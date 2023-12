Der Wechsel in Gorxheimertal ist vollzogen

Es war eine besondere Sitzung der Gemeindevertretung Gorxheimertal: Im Bürgerhaus der Gemeinde lud das Gremium am Freitagabend zur Zusammenkunft ein, die zwei Menschen in den Mittelpunkt rückte – Bürgermeister Uwe Spitzer (rechts) und seinen Nachfolger Frank Kohl. 2023 war für Gorxheimertal von der Bürgermeisterwahl geprägt, denn Uwe Spitzer verkündete bereits im Februar, bei der Wahl im Oktober nicht mehr anzutreten. Vor drei Monaten und wenige Tage vor der Wahl fand das Wahlforum der Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung (WN/OZ) im Bürgerhaus statt, bei dem sich die Wähler ein Bild von den beiden Kandidaten zur Bürgermeisterwahl machen konnten. Ein paar Wochen später ging es in ebenjenem Bürgerhaus dann festlich zu: Frank Kohl wurde am Freitagabend offiziell zum Bürgermeister von Gorxheimertal ernannt. Uwe Spitzer, der 24 Jahre lang Bürgermeister der Gemeinde war, wurde mit stehendem Applaus verabschiedet.