Mörlenbach: Betrunkener versucht Transporter zu stehlen
Ein 33-Jähriger will betrunken mit einem gestohlenen Transporter wegfahren - scheitert aber. Die Polizei nimmt ihn in Mörlenbach fest.
Mörlenbach. Ein 33-jähriger Mann hat in der Nacht auf Samstag in Mörlenbach einen Transporter entwendet und versucht, betrunken mit diesem wegzufahren. Wie die Polizei berichtet, wurde gegen 1 Uhr eine Streife in den „Alten Weg“ im Ortsteil Bonsweiher alarmiert, wo der 33-Jährige immer wieder den Motor laut aufheulen ließ. Schnell stellten die Beamten fest, dass der Transporter zuvor an einer Bäckerei in der Weinheimer Straße gestohlen wurde. Der Verdächtige drang dabei wohl zunächst über einen Hintereingang in die Bäckerei ein. Dort nahm er den deponierten Fahrzeugschlüssel an sich und fuhr anschließend mit dem Wagen davon.
Ein Atemalkoholtest zeigte 1,57 Promille an. Der 33 Jahre alte Mann wurde vorläufig festgenommen und musste zudem eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ihn erwarten nun unter anderem Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr sowie Diebstahls eines Kraftfahrzeugs. (sig)