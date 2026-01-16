Mörlenbach: Einbrüche in Restaurant und Indoorspielplatz

Mörlenbach. In der Nacht auf Freitag (16. Januar) gab es in der Schulstraße zwei Einbrüche. Betroffen waren das griechische Restaurant sowie der Indoorspielplatz, die sich im selben Gebäude befinden. Die Kriminalpolizei Heppenheim geht daher von einem Zusammenhang der Taten aus.

Nach Angaben der Polizei verschafften sich Unbekannte zunächst gewaltsam Zugang zu dem Restaurant. Dort entwendeten sie eine Geldkassette samt Inhalt. Nur wenig später, offenbar ebenfalls in der Nacht, drangen vermutlich dieselben Täter auch in den benachbarten Indoorspielplatz ein. Hierbei wurden ein Fenster und eine Tür aufgehebelt. Im Inneren rissen die Einbrecher einen Tresor aus der Wand und öffneten diesen. Als sie einen weiteren Raum betraten, löste ein Alarm aus. Die Täter flohen daraufhin ohne Beute. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.