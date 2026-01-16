Mörlenbach: Einbrüche in Restaurant und Indoorspielplatz
In der Nacht zum Freitag wurden zwei benachbarte Betriebe in der Schulstraße Ziel von Einbrechern. Die Polizei geht von einem Zusammenhang aus.
Mörlenbach. In der Nacht auf Freitag (16. Januar) gab es in der Schulstraße zwei Einbrüche. Betroffen waren das griechische Restaurant sowie der Indoorspielplatz, die sich im selben Gebäude befinden. Die Kriminalpolizei Heppenheim geht daher von einem Zusammenhang der Taten aus.
Nach Angaben der Polizei verschafften sich Unbekannte zunächst gewaltsam Zugang zu dem Restaurant. Dort entwendeten sie eine Geldkassette samt Inhalt. Nur wenig später, offenbar ebenfalls in der Nacht, drangen vermutlich dieselben Täter auch in den benachbarten Indoorspielplatz ein. Hierbei wurden ein Fenster und eine Tür aufgehebelt. Im Inneren rissen die Einbrecher einen Tresor aus der Wand und öffneten diesen. Als sie einen weiteren Raum betraten, löste ein Alarm aus. Die Täter flohen daraufhin ohne Beute. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.
Die Kriminalpolizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen übernommen. Zeuginnen und Zeugen, die in der Nacht zum Freitag verdächtige Beobachtungen im Bereich der Schulstraße gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06252 7060 bei der Polizei in Heppenheim zu melden. (tak)