Trockenheit

Mörlenbach ruft zum Wassersparen auf

Die anhaltende Trockenheit mascht es notwendig, schonend mit dem Trinkwasser umzugehen

Die Gemeinde Mörlenbach ruft zum Wassersparen auf. Foto: Adobe Stock
Die Gemeinde Mörlenbach ruft zum Wassersparen auf.
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