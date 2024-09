Nichts geklärt, nichts beschlossen 

Am Ende wurde eine Entscheidung doch vertagt: Für die Änderung des Bebauungsplans „Schützengasse/FC-Sportplatz“ sollte die Fürther Gemeindevertretung in ihrer Sitzung am Dienstagabend den Beschluss zur Durchführung der Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden fassen. Doch weil die Empfehlungen, die eine für das Vorhaben eingesetzte Jury gegeben hatte, entgegen der Vorgabe in der gemeinsamen Sitzung des Bau- und Planungsausschusses sowie des Ausschusses für Umwelt und Landwirtschaft noch nicht in der Vorlage eingearbeitet worden waren, wurde die Beschlussfassung verschoben.