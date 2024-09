Mörlenbach

Niedlicher Siebenschläfer zu Gast im Nistkasten

Ein Siebenschläfer hat sich in einem Nistkasten von Siegfried Winkler niedergelassen – eine seltene Begegnung. Bei dem früheren Revierförster hat er sich genau die richtige Adresse ausgesucht. Wie man das nachtaktive Tier davon abhält, auf Dachböden und in Gartenhütten zum Krachmacher zu werden, verrät Siegfried Winkler in diesem Artikel.