Kerwe

Ober-Abtsteinach: Hunderte Besucher feiern rund ums Kerwezelt

Vier Tage lang stand in Ober-Abtsteinach Party auf dem Programm - von DJ bis Schlagernacht.

Vier Tage lang stand in Ober-Abtsteinach ein Programm für alle Generationen an. Hunderte Besucher feiern zusammen - auch die kleinsten. Foto: Katrin Oeldorf
Vier Tage lang stand in Ober-Abtsteinach ein Programm für alle Generationen an. Hunderte Besucher feiern zusammen - auch die kleinsten.
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