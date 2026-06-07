Kerwe Ober-Abtsteinach: Hunderte Besucher feiern rund ums Kerwezelt Vier Tage lang stand in Ober-Abtsteinach Party auf dem Programm - von DJ bis Schlagernacht. von Melanie Kummer 07.06.2026 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: Katrin Oeldorf Vier Tage lang stand in Ober-Abtsteinach ein Programm für alle Generationen an. Hunderte Besucher feiern zusammen - auch die kleinsten. Weiterlesen mit Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden Monatsabo 0,99 € für 2 Monate Probe 9,99 € ab dem 3. Monat Monatlich kündbar Zugriff auf alle WNOZ-Plus Inhalte Monatsabo bestellen Jahresabo -25% 89,88 € im Jahr Statt 119,88 € nur 89,88 € Monatlich kündbar nach einem Jahr Zugriff auf alle WNOZ-Plus Inhalte Jahresabo bestellen Sicher und komfortabel bezahlen: