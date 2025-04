Odenwald: Anpassungen bei der Schülerbeförderung

Odenwald. Der öffentliche Personennahverkehr im Odenwald und dabei insbesondere die Schülerbeförderung steht weiter im Fokus des Bergsträßer Landratsamts. So hat der Kreis nun in Abstimmung mit dem Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) sowie mit der DB Region Bus, der für das Linienbündel Odenwald Mitte zuständig ist, einige Änderungen bei mehreren Buslinien vorgenommen, wie er in einer Pressemitteilung inmitten der Osterferien bekannt gibt. „Da es sich bei den Linien um Schulbusse handelt, wurden die Schulen im Kreis Bergstraße bereits über die Anpassungen informiert“, heißt es aus dem Landratsamt.