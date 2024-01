Photovoltaikanlange fürs Rathausdach

Die Gemeinde Grasellenbach will bei der Installierung von Photovoltaikanlagen auf eigenen Liegenschaften vorankommen. Einige Gebäude wie der Kindergarten in Hammelbach sind schon damit ausgestattet. Nachdem bei der Energieberatung der Bergsträßer Wirtschaftsförderung ein neuer Mitarbeiter angefangen hat, ließ sich Bürgermeister Markus Röth von ihm die zu erwartenden Kosten und Einnahmen für zwei Maßnahmen zusammenstellen. Der Haupt- und Finanzausschuss empfahl in seiner ersten Sitzung im neuen Jahr der Gemeindevertretung zumindest für die Errichtung einer Anlage auf dem Dach des Rathauses in Hammelbach die Zustimmung.