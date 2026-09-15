Schutz vor Diebstahl

Polizei bietet Fahrradcodierung in Wald-Michelbach an

Die Polizei bietet in Wald-Michelbach einen Termin zur Fahrradcodierung an. Was Radbesitzer mitbringen sollten und welche Räder nicht geeignet sind.

Symbolbild Foto: Polizei
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Wald-Michelbach. Die Polizei bietet am Mittwoch, 14. Oktober, eine Fahrradcodierung bei der Polizeistation Wald-Michelbach in der Ludwigstraße 160 an. Von 11 bis 15 Uhr prägen Beamte bei der Codierung eine individuelle Nummer in den Rahmen des Fahrrads ein, hieß es in einer Mitteilung. Im Fall von Diebstahl oder Verlust kann ein Fahrrad so nach Angaben der Polizei schneller zugeordnet werden, sobald es gefunden wird. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.

Für einen reibungslosen Ablauf sollen Teilnehmer ein gültiges Ausweisdokument und einen Eigentumsnachweis für das Zweirad mitbringen. Besitzer eines E-Bikes sollten außerdem den dazugehörigen Akkuschlüssel dabeihaben. Die Polizei bittet darum, die Rahmennummer vorab zu ermitteln. Diese ist am Fahrrad selbst zu finden, beim Händler oder anhand des Kaufvertrags. Carbonräder sind für die Codierung nicht geeignet.

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