Wald-Michelbach. Die Polizei bietet am Mittwoch, 14. Oktober, eine Fahrradcodierung bei der Polizeistation Wald-Michelbach in der Ludwigstraße 160 an. Von 11 bis 15 Uhr prägen Beamte bei der Codierung eine individuelle Nummer in den Rahmen des Fahrrads ein, hieß es in einer Mitteilung. Im Fall von Diebstahl oder Verlust kann ein Fahrrad so nach Angaben der Polizei schneller zugeordnet werden, sobald es gefunden wird. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.