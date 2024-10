Prozess um Verschwörer aus Gorxheimertal: Ende in Sicht?

Im Prozess gegen einen 62 Jahre alten Mann aus Gorxheimertal vor dem 8. Strafsenat des Oberlandesgerichts Frankfurt zeichnet sich ein Ende ab. „Die Beweisaufnahme ist weitgehend zu Ende“, sagt der Vorsitzende Richter Jürgen Bonk zum Ende des gestrigen achten Tags der Hauptverhandlung. Am morgigen Mittwoch (10.30 Uhr) wird ein weiterer Zeuge vernommen, bei dem es sich um einen verdeckten Ermittler handelt. Sollten weder Verteidigung noch Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt weitere Beweisanträge stellen, könnte der Senat am Freitag, 8. November, ein Urteil fällen; zumindest ist an diesem Tag mit den Plädoyers zu rechnen.