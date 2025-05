Queere Erlebnisausstellung in Wald-Michelbach: Das erwartet Besucher

Wald-Michelbach. Bin ich normal? Diese Frage beschäftigt viele Menschen, besonders in der Pubertät. Gerade in dieser Zeit des Umbruchs forscht man nach der eigenen Identität und Sexualität. Um diese Themen dreht sich die Erlebnisausstellung „Selbstbestimmt Bunt!“, die am vergangenen Dienstag im evangelischen Gemeindehaus eröffnet wurde. Zu sehen ist sie noch bis zum 13. Mai. Kirchenpädagogin Birgit Rouff wird auch an den weiteren Tagen im Gemeindehaus sein, um Fragen beantworten zu können.