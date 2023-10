Handy wegpacken? Was in der Schule sein muss – hier ist es ganz anders: In der neuen interaktiven Familien-Mitmachausstellung „Rom lebt!“ der Reiss-Engelhorn-Museen werden ab Sonntag, 15. Oktober, das alte Rom und der Alltag der Römer, der Gladiatoren und Legionäre umso lebendiger, je mehr die Besucher ihr Handy zücken, sich vor riesigen, lebensechten Bildern fotografieren und so zusammen mit speziellen dreidimensionalen Effekten zum Teil der Inszenierung werden.