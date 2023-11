Die WNOZ-Ausflugstipps für Familien

Wochenende! Endlich! Die Wetterprognosen sind durchwachsen, regnen soll es auch. Was kann man da Schönes unternehmen? Wir haben mal wieder ein paar Ausflugstipps für euch zusammengestellt, für größere und kleinere Kinder - und natürlich vor allem Indoor.

Mal wieder ins Kino

Das perfekte Wetter und die perfekte Jahreszeit für einen Kinobesuch: Besonders kuschelig ist es bei Alfred Speiser im Modernen Theater in Weinheim, das vor Kurzem als bestes Kino in Baden-Württemberg gerankt wurde. Und für Familien laufen dort derzeit gleich mehrere tolle Filme: Am Samstag und Sonntag um 13.30 Uhr beispielsweise "Das fliegende Klassenzimmer" (FSK: 0 Jahre) nach einem Roman von Erich Kästner. Um 13.45 und 15.45 Uhr läuft jeweils "Checker Tobi und die Reise zu den fliegenden Flüssen" (FSK: 0 Jahre) und um jeweils 15.30 Uhr "Neue Geschichten vom Pumuckl". Nicht zu vergessen Paw Patrol (jeweils um 14 Uhr)! Beide Filme natürlich auch FSK: 0 Jahre. Ist doch klar. Weitere Kinos und Programmübersichten findet ihr hier.

Der offizielle Trailer zum neuen Pumuckl-Kinofilm Hier geht's zum offiziellen Trailer für den neuen Pumuckl-Film.

Für Eltern und Teenager: Gruselführung in Heidelberg

Habt ihr schon größere Kinder im Teenageralter und gute Nerven? Wie wäre es mal mit einer Erlebnisführung unter dem Motto "Haunted Heidelberg - Böse Nachtgeschichten"? Die nächste findet am Samstag, 11. November, um 18.30 Uhr statt. Aber Achtung: Es geht um die dunkle Seite der Altstadt, um Mumien, Begräbnisriten, den Fluch der Krone und den Geheimnissen des Heiligenbergs. Vorsicht: Nur für Menschen mit guten Nerven, denen ein bisschen Grusel nichts ausmacht! Nicht für Kinder geeignet, heißt es ausdrücklich in der Beschreibung. Voranmeldung ist notwendig per Mail. Treffpunkt: Universitätsplatz, Löwenbrunnen, Tickets kosten jeweils 12 Euro (Verkauf erfolgt vor Ort).

Foto: Tobias Schwerdt Mystisch, magisch - und manchmal auch ein bisschen gruselig: das Heidelberger Schloss bei Nacht.

Spielzeug-Ausstellung in Mannheim

Wollt ihr wissen, wie eure Urururgroßeltern gespielt haben, wie die Schule für sie aussah und ihr Alltag? Dann nichts wie los in die Ausstellung "Kinderträume: Spielen - Lernen - Leben um 1900" in den Reiss-Engelhorn-Museen. Die Sonderausstellung, die noch bis 26. Mai zu sehen ist, versammelt eine umfangreiche Auswahl historischer Puppenküchen und Kaufläden aus einer hochkarätigen Privatsammlung. Wie die Ausstellungsmacher schreiben, liegt der Fokus auf der Zeitspanne von den 1870er bis in die 1920er Jahre. Die Ausstellung im Museum Zeughaus (1. Obergeschoss) in C5 in Mannheim ist geöffnet von Dienstag bis Sonntag von 11 bis 18 Uhr.

Foto: Jana Lupus So sahen die Kaufläden um das Jahr 1900 herum aus.

Bowlen gehen mit der ganzen Familie

Okay, ein ganz kleines bisschen Ballgefühl braucht man fürs Bowlen schon. Aber eigentlich macht es vor allem Spaß, auch wenn man nicht alle Pins abgeräumt werden. Warum also nicht mal einen Nachmittag auf der Bowlingbahn verbringen? Bowlinghallen gibt es unter anderem in Viernheim (Bowling Center Viernheim) und in Ludwigshafen (Felix Bowling Ludwigshafen), dort gibt es außerdem Indoor-Adventure-Golf mit 18 Bahnen. Und natürlich hat jede Bowlinghalle auch eine Gastro, in der man sich nach der ganzen Anstrengung stärken kann.

Foto: Sharon Ang/Pixabay Auf der Bowlingbahn vergeht der Nachmittag wie im Flug.

Puppentheater in Heidelberg