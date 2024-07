Ratten, Mäuse, feuchte Wände – Haft im Fürther Gefängnis

Es war ein düsterer Bau, umgeben von einer hohen Mauer – heute erinnert nichts mehr an das Gerichtsgefängnis, das mehr als 100 Jahre lang in der Mitte der Gemeinde Fürth stand. Sein Vorläufer wurde noch früher errichtet: 1825 beantragte die Großherzogliche Regierung beim Innenministerium einen Gefängnisneubau „ohne Verhörstube“als Ersatz für ein noch älteres Gebäude. Vor einigen Jahren vertiefte sich Ortschronist Ludwig Knapp zusammen mit dem Darmstädter Historiker Dr. Rolf Reutter in die alten Unterlagen und schrieb für die Geschichtsblätter des Kreises Bergstraße einen Beitrag mit dem Titel „Das Bezirksgefängnis in Fürth 1825 bis 1897“. Er sichtete Pläne, Korrespondenzen, Rechnungen, Aufrisse – und zwischen den Zeilen wird die Geschichte lebendig. Es ist ein mal tragisches, mal skurriles und mitunter auch sehr unappetitliches Bild, das dieses Kapitel des Strafvollzugs hinterlässt – und das erstaunlicherweise von Anfang an.

Newsletter Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt. Email Registrieren Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Ein fragwürdiger Neubau und frühe Mängel

Denn es drängt sich der Eindruck auf, dass vor knapp 200 Jahren nicht allzu viel Sorgfalt verwendet wurde auf den Neubau. Schon 1830 hieß es über den Bau mit vier Arreststuben, dass er „wenig zweckentsprechend“ sei.

Es stellte sich heraus, dass die Verhafteten nicht immer „sicher aufbewahrt“ werden konnten. Jedenfalls wurde angeregt, die Öfen zu vergittern, und 1838 war der Verputz zerstört. Lag es am „Unfug der Gefangenen“, an fehlender Aufsicht oder an baulichen Mängeln? Ein Kreisrat monierte schließlich menschenunwürdige Verhältnisse: „Nicht zu vertilgende Mäuse und Ratten“, welche die Gefangene „beunruhigten und sogar deren Kleider, namentlich Schuhe und Stiefel, zernagten“. Zwei Jahre später erstellte er eine Mängelliste: Es gab keine Wärterwohnung und damit zu wenig Aufsicht, die Räume waren zu klein und oft überfüllt. Außerdem fehlte ein Keller, der Sockel war zu niedrig, und deshalb waren die Fußböden mancher Räume immer feucht. Die Fenster waren zu klein, es war dunkel, der Hof zu schmal und die Mauer zu niedrig.

Schlimme Zustände und Fluchtversuche

Schützenhilfe kam vom Physikatsarzt Dr. Ludwig Nieß, der die Enge der Stuben bemängelte, in denen auf elf mal zehn Fuß zwischen vier und sechs „Arrestanten hausen“ mussten. Es gab kein Mobiliar, die Insassen lagen Tag und Nacht auf schmalen Strohsäcken auf dem feuchten Fußboden. Hier ging es auch los mit dem „Dauerbrenner“ in Sachen Hygiene, den „Abtritten“, die bis kurz vor der Jahrhundertwende immer wieder für Diskussionen sorgten.

Für die Gefangenen änderte sich zunächst nichts. Mehrere Jahre lang wurde diskutiert, ob man in eine Sanierung oder einen Neubau investieren sollte. Schließlich kaufte die Verwaltung für 602 Gulden und 30 Kreuzer Land von Ludwig Berg, der zusagte, die Bestandsgebäude abzureißen. Von 1843 datierten Pläne für einen Neubau mit sieben Zellen, Wärterwohnung und einer Ringmauer. Statt der „beweglichen Leibstühle“ plante man Abtritte „für mehr Reinlichkeit“.

Gebaut wurde erst einmal nicht, wahrscheinlich, weil sich eine Finanzierungslücke zwischen Kostenvoranschlag und Haushaltsansatz auftat. Der Landrichter monierte die Untätigkeit; später wurden die schlechten Witterungsverhältnisse 1844/45 für den Verzug verantwortlich gemacht – tatsächlich ging dieser Winter als streng und kalt in die Chroniken ein.

Trotzdem, die Zeit drängte, auch, weil das Ministerium anordnete, auch noch Sträflinge wie „Forstfrevler“ aus anderen Bezirken in Fürth unterzubringen. Derweil wurde der Neubau weiter teurer: Weil es keinen Lagerplatz gab, wurden die Sandsteinquader an der Staatsstraße abgeladen, von wo Tagelöhner sie zur Baustelle schleppten. Ein Handwerker stellte diese zusätzlichen Kosten in Rechnung. 1846 nahm das Gefängnis schließlich den Betrieb auf.

Der Alltag im Gefängnishof: Tiere und Gärten

Wärter Adam Schnorr wollte einen Stall im Gefängnishof errichten. Das wurde ihm immer wieder verwehrt, trotz Unterstützung durch Bürgermeister Johann Keil II., der argumentierte, dass hier auch Holz gelagert werden sollte. Es wurde ein langes Hin und Her, das immerhin einen Eindruck vom Aussehen der damaligen Gefängnishöfe vermittelte, kam es doch nicht selten vor, dass hier Schweine oder Schafe gehalten wurden und die Wärtersfamilien kleine Gemüsegärten anlegten. Das sollte 1860 verboten werden, doch Karl Blesing, mittlerweile Wärter, erklärte, dass seine „Plantagen“ weder den Insassen noch dem Gebäude schaden würden. Der Raum solle weniger der „Gartenkultur“ dienen als vielmehr der Bewegung der Gefangenen, hielt das Kreisbauamt Erbach dagegen.

Doch die wahren Sorgen waren andere: 1852 gelang dem Schäfer Georg Höhner und anderen die Flucht; sie brachen Steine aus der Außenwand. Im selben Jahr wurden Scheiben eingeworfen, Dielenstücke aus dem Boden gebrochen und ein „Abtrittdeckel abgerissen“. 1857 „entwich“ Nicolaus Zeiß, indem er den Stab eines Eisengitters zerbrach, und im selben Jahr brach in der Einrichtung der Typhus aus. Möglich, dass hier auch die katastrophale Hygiene mitverantwortlich war: Denn im Keller stand Wasser und Schlimmeres, das durch die Senkgruben ins Gebäude gedrückt wurde. Mit einer Pumpe sollte der Schaden schließlich behoben werden.

Dass die Landwirtschaft im wahrsten Sinne nah an den Strafvollzug heranrückte, schien irgendwann ausgemacht: Zwar beschwerte sich das Landgericht darüber, dass Nachbar Joseph Knapp mit seinen Rebenspalieren sehr nah an die Einfriedungsmauer kam, doch da stand bereits seit fünf Jahren der Schweinestall im Hof, der nun endlich bewilligt worden war.

Das Ende des Bezirksgefängnisses

Um 1865 wurde das alte Gefängnis noch benutzt, um „Forst- und Polizeistrafen“ zu verbüßen, doch 1868 kamen Überlegungen auf, das Gebäude zu versteigern – seit drei Jahren stand es leer. Der Oberstaatsanwalt wandte allerdings ein, dass die Unterhaltungskosten nicht bedeutend sein könnten und die Zahl der Gefangenen auch wieder steigen könne.

Erneut wurde die „Abtrittsfrage“ erörtert; ein Kreisarzt zitierte in seinem Gutachten Vorbilder aus England, deren Erkenntnisse Knapp so wiedergibt: „Sie hatten die im Erdboden angelegten Senkgruben und Abtritte als verwerflich erkannt, weil die in ihnen angehäuften Exkremente gesundheitsschädliche Stoffe enthielten, die nicht nur den Boden, sondern auch die Luft infizierten.“ Senkgruben und -röhren führten auch im hiesigen Gefängnis zu „Luftverderbnis“.

Ganz zu schweigen von den Kommunikationsmöglichkeiten, die die Röhren für die Insassen boten. 1875 wurde bei einer Inspektion moniert, dass der „Abtrittsgeruch sehr fühlbar“ sei, es wurden erst Kübel mit Wasserverschluss und später eiserne „Leibstühle“ angeschafft, deren Töpfe von den Gängen aus geleert wurden.

Derweil kamen die Verkaufspläne für das alte Haus nun doch voran, und 1874 wurde es versteigert: Lorenz Keil kaufte es für 625 Gulden; er plante, ein zweites Stockwerk aufzusetzen und es als Wohnhaus zu nutzen. Die Steine einer alten Mauer wurden für den Ausbau verwendet. Er kaufte das Haus ohne Gitter, Öfen und andere Metallteile: Diese wurden separat meistbietend versteigert.

In den kommenden Jahren wurde am verbliebenen „Haftlokal“ weiter repariert und ausgebessert: Nach einem strengen Frost 1881 hatte sich die Mauer nach außen geneigt, Dach und Schornsteine waren schadhaft; später wurden Fenster vergrößert, ein Waschkessel im Souterrain installiert und eine Zelle für „Dunkelarrest“, mit dem Ausbrecher bestraft wurden. 1884 gab es sechs Männer-und eine Frauenzelle sowie die Wohnung des Verwalters; die weniger gefährlichen Inhaftierten hackten im Hof Holz.

Gelegentlich brachen auch Gefangene aus, etwa bei der Überstellung. Andere kletterten über die Mauer. Das Fürther Heimatbuch berichtet aber sozusagen auch vom Gegenteil, nämlich von einem Landstreicher, der sich im Winter ins Amtsgefängnis zurückzog und sich gute Kenntnisse in der Landwirtschaft angeeignet hatte. Als er eines Tages zur Unzeit und zum Bedauern des Gefängniswärters Johannes Valentin entlassen werden musste, soll er sich auf die Weschnitzbrücke vor dem damaligen Rathaus gestellt und den Landrichter lauthals auf die Kerwe geladen haben. Es brauchte mehrerer solcher Aufforderungen, bis der Richter hinreichende Gründe sah, dem Wunsch des Mannes nach seinem angestammten Platz im Gefängnis zu entsprechen.

Ende des 19. Jahrhunderts war die Erweiterung des Bauwerks ein Thema; zugleich wurde 1895 der Neubau eines Gerichtsgebäudes bewilligt – hier zeigte sich, dass die Nähe zur Haftanstalt nicht immer positiv war. Denn die Justiz befürchtete nun, zu kurz zu kommen. Vom Amtsgericht ist eine nach heutigen Maßstäben doch recht skurrile Stellungnahme erhalten: Es gab nämlich Bedenken, dass sowohl die Amtswohnung des Richters als auch dessen Garten zu klein ausfallen könnten. Gemüse sei auf dem Land teuer, weshalb die Beamten es selbst anbauen müssten: „Auch ist es eine nicht hoch genug zu schätzende Annehmlichkeit, wenn der Beamte mit seiner Familie einen Garten zu seiner Erholung benutzen kann und nicht gezwungen ist, nach Schluß des Bureau’s sich auf staubige und schattenlose Straßen zu begeben und hier seine Erholung zu suchen. Der Aufenthalt im Garten würde durch die unmittelbare Nähe des Haftlokals an Annehmlichkeit nicht gewinnen.“

Es war der Auftakt zu einem längeren Hin und Her, zum Erstellen und Verwerfen von Plänen, an dessen Ende gerade mal der Bau eines Herds und zweier Kohleöfen stand – für 200 Mark. Noch einige Jahre war die Einrichtung in Betrieb, doch 1945 wurde das Haus durch Treffer der Artillerie so beschädigt, dass es nicht mehr zu gebrauchen war; es wurde auch nicht mehr instand gesetzt und 1955 abgerissen. Die Sandsteine gibt es aber noch heute: Sie wurden beim Bau der Freilichtbühne in Heppenheim verwendet.

Doch gibt es noch eine Anekdote, die sich um den vermutlich letzten Insassen rankt. Sie datiert auf den Herbst 1945 und wurde Knapp von den Betroffenen geschildert. Es war die Zeit der US-Besatzung und der Sperrstunden. Sechs junge Leute, die Männer ehemalige Kriegsgefangene, sehnten sich nach etwas Normalität und besuchten die Kerwe in Mitlechtern.