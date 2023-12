VfL Birkenau setzt Trainer Ludwig Brenner vor die Tür

Fußball-Kreisoberligist VfL Birkenau trennt sich nach anderthalb Jahren von Trainer Ludwig Brenner (64) zum 31. Dezember und will am kommenden Dienstag den Nachfolger vorstellen. Dabei könnte es sich um Daniel Hahn handeln, der in der vergangenen Saison die SG Wald-Michelbach souverän zur Meisterschaft in der Kreisoberliga führte – mit dem der Verein aber nicht als Trainer in die Gruppenliga gehen wollte.