Rimbach: Auto vor Volksbank beschädigt - vierstelliger Schaden
Bei einem Unfall vor der Rimbacher Volksbank entsteht eine vierstelliger Sachschaden. Jetzt sucht die Polizei nach dem Verursacher.
Rimbach. Ein Unbekannter hat am Freitagmittag, zwischen 12 und 16 Uhr, einen schwarzen Seat vor der Rimbacher Volksbank-Filiale an der rechten vorderen Stoßstange beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, war das Fahrzeug ordnungsgemäß auf dem dortigen Besucherparkplatz abgestellt. Vermutlich beschädigte der Unfallverursacher beim Ein- oder Ausparken den Seat. Anschließend verließ er den Tatort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Dieser liegt bei rund 2.000 Euro. Die Polizeistation Heppenheim bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher machen können, sich unter der Rufnummer 06252 7060 zu melden. (sig)