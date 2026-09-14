Polizei

Rimbach: Autofahrer flüchtet nach Verkehrsunfall

Eine gefährliche Situation in der Fahrenbacher Straße in Rimbach endet für einen Motorradfahrer mit Verletzungen. Nun sucht die Polizei nach dem Verursacher.

Nach einem Verkehrsunfall in Rimbach sucht die Polizei nun nach Zeugen. (Symbolbild) Foto: Adobe Stock
Nach einem Verkehrsunfall in Rimbach sucht die Polizei nun nach Zeugen. (Symbolbild)

Rimbach. Bei einer Unfallflucht am Donnerstag,10. September, ist ein Motorradfahrer leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei missachtete der Fahrer eines Pkw gegen 16 Uhr in der Fahrenbacher Straße die Vorfahrt des entgegenkommenden Motorradfahrers. Dieser konnte einen Zusammenstoß nur durch eine Vollbremsung verhindern, kam dabei jedoch zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu.

Der Autofahrer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Verursacher machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06252/7060 bei der Polizeistation Heppenheim zu melden.

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