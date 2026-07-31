So wird das Zehnjährige des Kinoevents auf Burg Lindenfels gefeiert

Lindenfels. Zum „Zehnjährigen“ des Sommer-Kino-Open-Airs auf der Burg Lindenfels hat das Team der Sparkassenstiftung Starkenburg für jeden Abend ein kleines Präsent für die Besucher vorbereitet. „Wir möchten damit unseren treuen Zuschauern danken – manche von ihnen haben keinen einzigen der gezeigten Filme verpasst“, erklärt Stiftungsmanagerin Andrea Haaf die Motivation.

Zu den Unterstützern des Kino-Events zählen die Stadt Lindenfels, die der Stiftung die Burg als Veranstaltungsfläche zur Verfügung stellt, sowie das Team des SV Lindenfels, das für die Bewirtung der Gäste sorgt. Darüber hinaus besteht eine zehnjährige Partnerschaft mit dem DRK und der Freiwilligen Feuerwehr Lindenfels.

Das sind die Filme in diesem Jahr

Vom 27. bis 29. August feiert die Sparkassenstiftung Starkenburg „10 Jahre Sommer-Kino-Open-Air“ mit drei aktuellen Filmen. Das Burgtor öffnet täglich um 19 Uhr, der Vorfilm beginnt um 20.30 Uhr. Für die Besucher des ersten Abends (27. August) gibt es eine Tüte Gratis-Popcorn – das erste Jubiläums-Special. Am Donnerstag wird die deutsche Komödie „Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke“ gezeigt. Stiftungsvorstand Jürgen Schüdde hebt die charmante Senta Berger hervor, die dem Film eine unverwechselbare Note verleihe und das Publikum sofort in ihren Bann ziehe.

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Am Freitag, 28. August, steht das oscarnominierte Animationsabenteuer „Vaiana“ (FSK ab 6) im Fokus. Kinder und Erwachsene tauchen gemeinsam in die farbenfrohe Unterwasserwelt ein, folgen dem Ruf des Meeres und begleiten den Halbgott Maui auf einer abenteuerlichen Reise, die das Schicksal seines Volkes sichern soll. Nach dem Film lässt ein spektakuläres Feuerwerk den Abend glanzvoll ausklingen – das zweite Jubiläums-Special, das den Nachthimmel über Lindenfels in ein funkelndes Farbenspiel verwandelt.

Der Samstag, 29. August, bildet den krönenden Abschluss des Jubiläumswochenendes. In der Fortsetzung „Der Teufel trägt Prada 2“ kehren Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt und Stanley Tucci nach zwanzig Jahren zurück, um erneut die Fashion-Hotspots von New York zu erobern. Der Film verbindet stilvolle Eleganz mit scharfzüngigem Humor und begeistert sowohl Mode- als auch Kinoliebhaber. „An diesem Abend gibt es das dritte Jubiläums-Special: einen Gratis-Festival-Secco zum Anstoßen auf zehn Jahre Sommer-Kino-Open-Air“, kündigt Andrea Haaf an und freut sich auf drei unvergessliche Kinoabende unter dem Sternenhimmel im historischen Ambiente.

Das ist das Rahmenprogramm

Das kulinarische Rahmenprogramm wird erneut vom SV Lindenfels gestaltet und sorgt für abwechslungsreiche Verpflegung und guten Service: Gegrilltes, Nachos, eine Cocktailbar und ein Burg-Shuttle, das vom Rathaus aus startet, runden das Event ab. Andrea Haaf betont: „Wir freuen uns, gemeinsam mit unseren Partnern, dem SV Lindenfels und weiteren Unterstützern, das zehnjährige Bestehen dieses besonderen Open-Air-Erlebnisses zu feiern, und danken der Stadt, dass wir die Burg nutzen dürfen.“

In den vergangenen zehn Jahren wurden 30 Filme gezeigt und rund 15.500 Kinobesucher begeistert – eine Bilanz, die die Magie des Freiluftkinos spürbar macht, so die Stiftung.