Sparkasse Starkenburg unterstützt Talemer Vereine

Geldwerte Wertschätzung für das Ehrenamt ließ die Sparkasse Starkenburg den Vereinen in ihrem Einzugsgebiet zukommen, auch jenen in Gorxheimertal. 2,50 Euro pro Einwohner schüttet das Geldinstitut jedes Jahr für die Ehrenamtler aus und nutzt bei der Spendenübergabe die Gelegenheit, Vereine und Institutionen vor Ort wiederzusehen oder kennenzulernen. Zuwendungen in Höhe von insgesamt 10 500 Euro verteilten Sparkassen-Marktbereichsleiter Knut Roggatz, der Sparkassen-Filialleiter Markus Morckel und Sparkassen-Mitarbeiterin Janina Schons in diesem Jahr an die Ehrenamtler in Gorxheimertal.