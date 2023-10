TV Gorxheim lädt zur Jubiläumsfeier und Après-Ski-Party ein

Glückwünsche und Zählbares hatte Bruno Klemm, Stiftungsvorstand der Sparkassenstiftung Starkenburg, mitgebracht, als er im Vorfeld des zweiten Wettkampftags der Turner des TV Gorxheim in der Vereinshalle vorbeischaute. Der Turnverein feiert in diesem Jahr sein 125-jähriges Jubiläum, was von der Sparkassenstiftung mit einer Zuwendung in Höhe von 3125 Euro bedacht wurde.