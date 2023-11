Spiel- und Festplatz nun ohne Zisterne

Bürgermeisterin Angelika Beckenbach führte in die Thematik ein. Es geht um den ersten und zweiten Bauabschnitt, den „roten Platz“ und das angrenzende Minispielfeld, sagte sie. Hier gab es in einer vorherigen Sitzung die Vorschläge, eine Zisterne mit wahlweise fünf oder 25 Kubikmeter zu installieren. Die Alternative: ohne Zisterne.

Volumen abstimmen

Zisterne nicht priorisiert

Am Backhaus in Unter-Abtsteinach gibt es laut Beckenbach die gleiche Baumethode und dort funktioniert es auch ohne Zisterne. Die Differenz zu den eingestellten Haushaltsmitteln könnte man durch zusätzliche Kreditaufnahme ausgleichen, meinte sie auf Nachfrage von Jöst. Oder man streicht das eine oder andere im Etat. Helfrich fügte an, dass man bei Kanalmaßnahmen nicht das gesamte Budget verbrauchte und den Rest, der aber nicht ausreicht, umschichten kann. Wie die Lösung auch aussieht: Für die Bürgermeisterin stellte sich darüber hinaus die Frage, wie man mit den kommenden Bauabschnitten umgeht und wie diese leistbar sind. Darüber will man sich in einer kommenden Zusammenkunft zum Haushalt unterhalten. tom