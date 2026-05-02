Blaulicht-Ticker

Stau auf der B38 in Mörlenbach

Warum es am frühen Samstagabend auf der Bundestraße 38 zu Verkehrsbehinderungen gekommen ist.

Auf der B38 gab es am frühen Samstagabend von Reisen kommend in Richtung Mörlenbach einen langen Stau. Foto: Marco Schilling
Auf der B38 gab es am frühen Samstagabend von Reisen kommend in Richtung Mörlenbach einen langen Stau.
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