Blaulicht

B38: Verkehrschaos in Mörlenbach

Warum sich heute Morgen auf der Mörlenbacher B38 in alle Richtungen Staus gebildet haben.

In Mörlenbach ist es heute Morgen zu einem Verkehrschaos gekommen. Foto: Marco Schilling
In Mörlenbach ist es heute Morgen zu einem Verkehrschaos gekommen.
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