Mörlenbach

B38: Stau in Mörlenbach - waren die Ampeln schuld?

Die Straßenbaubehörde Hessen Mobil nimmt Stellung zu Kritik aus dem Weschnitztal.

Als es am vergangenen Montagmorgen zu einem Stau auf der B38 in Mörlenbach kam, gab es in den sozialen Medien Kritik, dass die Ampelanlagen umgestellt worden seien. Foto: Pixabay
Als es am vergangenen Montagmorgen zu einem Stau auf der B38 in Mörlenbach kam, gab es in den sozialen Medien Kritik, dass die Ampelanlagen umgestellt worden seien.
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