Mörlenbach B38: Stau in Mörlenbach - waren die Ampeln schuld? Die Straßenbaubehörde Hessen Mobil nimmt Stellung zu Kritik aus dem Weschnitztal. von Stefan Jünger 16.05.2026 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: Pixabay Als es am vergangenen Montagmorgen zu einem Stau auf der B38 in Mörlenbach kam, gab es in den sozialen Medien Kritik, dass die Ampelanlagen umgestellt worden seien. Weiterlesen mit Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden Monatsabo 0,99 € für 2 Monate Probe 9,99 € ab dem 3. Monat Monatlich kündbar Zugriff auf alle WNOZ-Plus Inhalte Monatsabo bestellen Jahresabo -33% 71,88 € im Jahr Statt 107,88 € nur 71,88 € Monatlich kündbar nach einem Jahr Zugriff auf alle WNOZ-Plus Inhalte Jahresabo bestellen Sicher und komfortabel bezahlen: