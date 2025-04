Hessen Mobil reagiert auf Kritik zu Ortsumgehung B38 in Mörlenbach

Mörlenbach/Reisen. Der Fortgang der Arbeiten an der Ortsumgehung von Mörlenbach ist gerade an der B38 zwischen Mörlenbach und Reisen nicht zu übersehen. Mit großen Fahrzeugen und schwerem Gerät sind die Mitarbeiter der beauftragten Firmen hier im Einsatz. In den vergangenen Tagen wurden umfangreiche Auffüllungen auf der nördlichen Seite der Bundesstraße vorgenommen. Auf Anfrage unserer Redaktion informiert die Straßenbaubehörde Hessen Mobil über den aktuellen Stand.