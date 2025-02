Ortsumgehung Mörlenbach: Erste Sprengung am Dienstag

Mörlenbach. Die Arbeiten zum Neubau der Ortsumgehung Mörlenbach im Zuge der Bundesstraße B38 gehen wie geplant voran, erklärt Hessen Mobil in einer Pressemitteilung. „Nachdem am 23. Januar der Tunnel Berkersklamm im Rahmen einer symbolischen Sprengung offiziell angestochen wurde, ist nun am Dienstag, 18. Februar, die erste Sprengung zur Herstellung des rund 380 Meter langen Tunnels vorgesehen“, kündigt die Straßenbaubehörde an.