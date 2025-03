B38a: Arbeiten für Tunnel „Berkersklamm“ und Talbrücke Reisen laufen auf Hochtouren

Mörlenbach. Die Arbeiten an der Ortsumgehung von Mörlenbach gehen weiter vorwärts. Am sichtbarsten für die Verkehrsteilnehmer auf der alten B 38 zwischen Mörlenbach und Reisen waren in den vergangenen Tagen die Auffüllungen, die an den Hundeverein angrenzenden Bereiche der Wiese vorgenommen wurden. Dort wurde inzwischen eine Asphaltdecke aufgetragen. Unsere Redaktion hat bei der Straßenbaubehörde Hessen Mobil nach dem aktuellen Stand gefragt.