Tunnel für Ortsumgehung B 38a: Bei Mörlenbach wird gesprengt 

In diesem Jahr starten die Arbeiten an den Großbauwerken für die Umgehungsstraße B 38a in Mörlenbach. Bereits am 23. Januar ist der symbolische erste Spatenstich am Tunnel Berkersklamm angesetzt, zu dem sich auch Bundes- und Landesminister in Mörlenbach angekündigt haben. „Der Termin steht“, bestätigte am Freitag Dunja Fioriti von Hessen Mobil auf Anfrage.