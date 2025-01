Mörlenbach: Symbolischer Startschuss für Tunnelbau - Erste Sprengung für Ortsumgehung B 38a

Mörlenbach. Als die erste Sprengung für den Tunnel vorbereitet wird, muss man unweigerlich an einen Western denken. Denn genau wie in den alten Filmen gibt es auch jetzt ein Kästchen mit Handkurbel, die von Sprengmeister Peter Makel in Bewegung gesetzt wird. Eine Minute lang herrscht gespanntes Schweigen in der großen Runde der Arbeiter, Gemeindevertreter, Ehrengäste und Honoratioren, während der Apparat leise quietscht. Dann drückt Hortense Kadesch einen Knopf, dem ein kurzer Donner folgt. Am künftigen Eingang steigt eine Rauchwolke nach oben, und dann ist er auch schon getan, der symbolische erste Handschlag an der Baustelle für den Tunnel Berkersklamm in Mörlenbach.