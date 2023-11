Ein 50 Jahre alter Mann ist am Montagmorgen bei einem tragischen Unfall in Heppenheim-Sonderbach auf dem Röhrig-Firmengelände in der Werkstraße ums Leben gekommen. Wie die Polizei erst am Dienstagmorgen mitteilt, hatte der Mann sein Auto auf einem leicht abschüssigen Parkplatz abgestellt. Er stieg aus und entfernte sich zu Fuß. "Aus bislang unbekannter Ursache rollte das Auto los und erfasste den 50-Jährigen. Der Mann wurde hierbei so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb", schreibt die Polizei in ihrer Pressemitteilung.