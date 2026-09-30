Trauercafé in Wald-Michelbach lädt ein
Die Kirchengemeinde lädt zum gemeinsamen Trauern im Trauercafé ein.
Wald-Michelbach. Das Trauercafé der evangelischen Kirchengemeinde Wald-Michelbach bietet einen geschützten Raum und Zeit für Gespräche über den Verlust eines Menschen. Das nächste Treffen ist am morgigen Donnerstag, 1. Oktober.
Die Kirchengemeinde lädt für 15.30 Uhr in ihr Gemeindehaus (Kirchbergstraße 1) ein. Elisa und Hermann Birschel, Pfarrer im Ruhestand, schreiben in der Einladung: „Die Trauerzeit wird von vielen Menschen als einsamer und oft auch steiniger Weg empfunden. Es kann stärkend sein, sich in dieser Zeit mit anderen Trauernden auszutauschen, sich gegenseitig Verständnis entgegenzubringen und Anregungen zu bekommen.“
Das Trauercafé bietet den Teilnehmern die Möglichkeit, in einem geschützten Rahmen „offen über die Trauer und den verstorbenen Menschen zu sprechen: Sie dürfen erzählen oder auch nur zuhören – gerade so, wie es ihnen zumute ist“. Die Einladung richtet sich an alle Trauernden, unabhängig von Religionszugehörigkeit, Alter und Herkunft. Es gibt Kaffee, Tee und Kuchen, dazu Musik und Texte.
Weitere Informationen und Anmeldungen im Gemeindebüro (Tel.: 06207/2440, E-Mail: kirchengemeinde.ueberwald@ekhn.de) sowie bei Elisa und Hermann Birschel (Tel.: 06253/932591).