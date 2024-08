Überschwemmungen in Grasellenbach

Die Feuerwehr Grasellenbach musste am Mittwoch zu mehreren Einsätzen ausrücken. Starkregen hatte seit den Nachmittagsstunden vor allem in Wahlen zu Überschwemmungen geführt. Gut 90 Minuten lang ging ein Dauerregen über der Gemeinde nieder. Straßen waren zeitweise unpassierbar, der Netto-Markt in Wahlen ist heute geschlossen. Auch die Autowerkstatt von Andrea Polzer wurde von den Wassermassen in Mitleidenschaft gezogen. Die Gebäudeschäden seien enorm und das Ersatzteillager sowie die Hallen betroffen. „Jetzt muss erst einmal alles raus“, so Polzer.

Nachbarn helfen mit

In der „Burg Waldau“ steht das gesamte Untergeschoss unter Wasser. Sauna, Bibliothek und Seminarraum seien betroffen, sagte Lothar Seitz im Gespräch mit der OZ-Redaktion. Er befürchtet nun, dass das Wasser auch unter den Fußboden eingedrungen ist. „Wahrscheinlich müssen wir das alles rausreißen. Wir haben Stunden gebraucht, um die Situation einigermaßen in den Griff zu bekommen.“ Der Seminarraum könne bis auf Weiteres nicht genutzt werden. Über Facebook wurden die Anwohner um Hilfe gebeten. Auch der Pächter bekam in der Not viel Unterstützung: „Das war reine Nachbarschaftshilfe“, sagt Seitz. Mehr als zehn Helfer waren vor Ort, um das Wasser hinauszubefördern. Wie hoch der Schaden ist, kann Seitz noch nicht beziffern.

Die Einsatzkräfte waren bis in die Abendstunden damit beschäftigt, die Schäden zu beseitigen. Wie sie auf Facebook berichten, waren sie zunächst in Litzelbach, wo das Wasser kniehoch in der Ortsdurchfahrt stand. Sie öffneten mehrere Straßeneinläufe, so dass sich die Lage laut Feuerwehr nach zehn Minuten entspannte. Danach ging es weiter ins Hasental. Dort strömten die Wassermassen über einen Feldweg in ein angrenzendes Haus. Die Feuerwehr leitete das Wasser um und pumpte die Kellerräume mit Tauchpumpen und Wassersaugern leer.

Im Minutentakt alarmiert